George Soros maakt winst van miljoenen op huurhuizen corporatie Vivare

Arnhem trekt half miljoen extra uit voor energie­maat­re­ge­len aan huis

7:30 ARNHEM - De gemeente Arnhem trekt een half miljoen extra uit om Arnhemmers te helpen bij energiemaatregelen aan huis. Het gaat bijvoorbeeld om isolatiemaatregelen of de aanleg van zonnepanelen. Het geld is beschikbaar via de duurzaamheidslening waar Arnhemmers gebruik van kunnen maken. Het huidige budget van 3 miljoen euro voor deze leningen is nagenoeg op.