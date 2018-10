Geparkeerde auto vliegt 'spontaan' in brand

55-jarige verdachte ontplofte flat nog 90 dagen vast

9:49 ARNHEM - De 55-jarige verdachte die op 30 juli aanwezig was in de geëxplodeerde flat in de Daphnestraat in Arnhem blijft zeker tot 90 dagen in voorarrest. Hij zal op 4 januari voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen.