Geparkeerde auto wordt meegesleurd door kerende vrachtwagen in Arnhem

Rondje geven op het terras duurder dan vorig jaar in Nijmegen en Arnhem

11:01 NIJMEGEN - Een rondje geven op het terras? Zowel in Arnhem als in Nijmegen ben je dit jaar meer kwijt dan vorig jaar, blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies. Een bestelling van acht drankjes (twee fris, twee koffie, twee bier en twee rosé) kost in Arnhem 22,75 en in Nijmegen 22,70 euro.