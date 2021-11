Gerard Dielessen, scheidend directeur van NOC*NCF, ontvangt lintje voor inzet tegen misstanden in sport

Maria ontdekt per toeval Duitse schilderin­gen in haar woning: 'Ze hebben niets met nazisme te maken, maar met humor’

ARNHEM - Een Duitse schat. Zo noemt kunstenares Maria Roosen de muurschilderingen die zij per toeval vond in haar woning in de Saksen Weimarkazerne in Arnhem. Toen ze verf aan het afsteken was, ontdekte ze tekeningen op de muur. Nu is ze heel benieuwd naar het verhaal erachter.

12 november