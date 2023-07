Ome Joop’s Tour schuilt met plezier in Fort Pannerden: ‘Het kanon was wel het mooiste, klinkt superhard’

De Betuwse dag van Ome Joop’s Tour was er een vol regen, maar in Fort Pannerden was het droog. Interessante plek, vonden de kinderen van de fietsvakantieweek. Net als de begeleiders. Onder anderen Sven: hij is inmiddels 48, maar weet nog goed hoe het was om mee te doen.