Geschrokken Lotus (11) uit Arnhem start handtekeningenactie voor veilige school na inbraak

Hard Bass in GelreDome

8:32 ARNHEM - Met de belangstelling voor Hard Bass zit het, ook na zeventien keer (waarvan tien in Arnhem), nog altijd goed. In de nacht van zaterdag op zondag was het weer volle bak in het Arnhemse stadiontheater met duizenden liefhebbers voor dancefeest Hard Bass - The Last Formation.