Geslaagd! :‘Ik hoorde het toen ik met de paarden bezig was’

In de tussentijd heeft haar moeder de champagneglazen al tevoorschijn gehaald en komt haar broer binnen met taartjes. Bartels zegt dat haar moeder ook zenuwachtig was: ,,Vooral ook tijdens de examens. Toen keek ik veel na naderhand en raakte ze in de zenuwen als ik dacht dat ik een vraag totaal verkeerd begrepen had.” Ze kunnen er nu allebei hartelijk om lachen.



Na deze eerste ronde van felicitaties, gaat Bartels naar school om haar cijferlijst in te zien en haar medeleerlingen te feliciteren. Van haar vriendinnen weet ze het al: ,,Die zijn allemaal geslaagd.” Al meteen worden er plannen gesmeed voor feestjes in de achtertuin. Maar vanavond gaat ze het eerst vieren met familie. Haar neven zijn namelijk ook geslaagd.



Wat ze na haar diploma-uitreiking gaat doen, weet ze nog niet helemaal zeker. ,,Wel iets waarbij ik Wiskunde kan inzetten. Of Bewegingstechniek in Den Haag of Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken in Eindhoven. En ergens twijfel ik ook nog aan een HBO Rechten in Nijmegen. Die is namelijk lekker dichtbij. Ik wil voorlopig nog niet op kamers, vandaar.”