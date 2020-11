Gespecialiseerde rechercheteams zoeken verband tussen moordzaken in Arnhem en Amersfoort

ARNHEM/AMERSFOORT - De politie heeft zowel in Arnhem als in Amersfoort een Team Grootschalig Onderzoek opgezet om de moord op mannen uit het Gelderse Laren en Soest te onderzoeken. Deze tijdelijk opgezette, gespecialiseerde rechercheteams zoeken naar verbanden tussen beide zaken en een mogelijk derde slachtoffer.

Vrijdagmiddag werd in een auto bij het station in Amersfoort het lichaam gevonden van een 74-jarige man uit Soest. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Niet lang daarna werd in Arnhem een zwaargewonde man in zijn auto aangetroffen in de Cronjéstraat. Deze man uit het Gelderse Laren was beschoten en overleed kort daarna.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd tenslotte de zwaargewonde Cees J. aangetroffen in het kantoor van zijn incassobureau aan de Jansbinnensingel in Arnhem toen een arrestatieteam daar binnenviel. Hij zou worden gezien als de vermoedelijke dader en zichzelf van het leven hebben willen beroven. J. overleed later in het Radboudumc in Nijmegen aan zijn verwondingen.

Volledig scherm In de Cronjéstraat zijn de sporen nog te zien van het onderzoek naar de schietpartij waarbij een man uit het Gelderse Laren werd gedood. © Gerard Burgers

De politie heeft vrijdag en zaterdag sporenonderzoek gedaan op het woonadres van het Larense slachtoffer, in de woning van het slachtoffer uit Soest en in het pand aan de Jansbinnensingel in Arnhem. Zondag is verder gesproken met getuigen en wordt verder onderzoek gedaan.

Onbekend slachtoffer

Bronnen zeggen dat Arnhemmer J. ruzie had met de man uit Laren. Beide mannen kenden elkaar al langer. Ze hadden een zakelijk conflict. Waar dat precies om draaide wordt nu uitgezocht. De man uit Laren handelde in partijen en goederen, van kerstverlichting tot tuinmeubelen. Hij kocht partijen op en verkocht die dan weer door.

Wat de link is tussen de 74-jarige man uit Soest en Arnhemmer Cees J. is onduidelijk.

Bronnen rond het onderzoek stellen dat J. mogelijk drie moorden aangekondigd heeft. De politie kent die verhalen ook en doet onderzoek naar dat mogelijk onbekende slachtoffer.