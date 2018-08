Gesuste ruzie verslaafde geliefden loopt toch uit op zware mishandeling

Meeste woonwagens staan in Arnhem, hoogste dichtheid in Tiel

17:49 NIJMEGEN - De meeste woonwagens in de regio staan in Arnhem. Tijdens een meting vorig jaar werden daar 135 standplaatsen geteld. Verhoudingsgewijs spant Tiel de kroon. Daar staan 3,1 woonwagens per duizend woningen, dat zijn 55 woonwagens, dat blijkt uit cijfers van het CBS.