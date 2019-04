Geta zat alweer vast in de trein met haar scootmobiel

Ze was net op bezoek geweest bij haar vriend in Rheden, afgelopen woensdagochtend. Met haar scootmobiel nam ze de trein terug naar huis, naar Arnhem Centraal. Daar wachtte Geta Schnellen (39) echter een onprettige verrassing. Er stond namelijk niemand klaar om haar uit de trein te helpen. Dus moest ze blijven zitten tot Nijmegen.



Intussen belde ze NS assistentie, om in Nijmegen alsnog uit de trein geholpen te worden - en weer de trein in, terug naar Arnhem. Schnellen: ,,Omdat ik zoveel later thuis was, heb ik de thuiszorg die me onder meer helpt met wassen gemist.”