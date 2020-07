Getouwtrek om kinderen piekt door corona, ook betalen alimentatie problematisch

Dat constateren het Kenniscentrum Kind en Scheiding in Den Haag en de Nederlandse Vereniging van Familierechtadvocaten (vFAS). Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat de maand mei 124 kort gedingen over omgangsregelingen telde. Dat is gerekend sinds 2017 een recordaantal en staat nog los van andere procedures over omgang.

Kinderen bij andere ouder weghouden

Uit een enquête onder 300 echtscheidingsadvocaten blijkt bovendien dat zij de voorbije maanden volop te maken hebben gehad met cliënten die door inkomensverlies alimentatieproblemen hadden.

,,Vooral bij ondernemers, zzp-ers die inkomsten zagen wegvallen", zegt voorzitter Alexander Leuftink van de Nederlandse Familie- en erfrechtadvocaten. Meer dan de helft van de advocaten geeft ook aan dat de coronamaatregelen door voormalige echtelieden aangegrepen worden om kinderen bij de andere ouder weg te houden.



,,Corona zorgt voor meer problemen bij de omgang’’, aldus Leuftink. ,,Ik heb de afgelopen tijd veel uitspraken voorbij zien komen over deze problematiek. En hierover zijn veel meer vragen bij advocaten terecht gekomen. Vaak draait het om de angst bij één van de ouders: is de ander wel te vertrouwen als het gaat om het naleven van de regels?’’

Je kunt van corona misbruik maken

Ook het Kenniscentrum Kind en Scheiding Haaglanden in Voorburg is bekend met de problemen. Daar gaat 40 procent van de contacten over de omgangsregeling. ,,Vaak gaat het om gescheiden ouders bij wie het toch al niet zo lekker liep. Je kunt van corona ook gebruik of misbruik maken’’, meldt Wendy van Vliet van het kenniscentrum. Ouders weigeren dan hun kinderen nog langer mee te geven, of komen ze juist niet meer halen met corona als argument.



Scheidingsadvocaten voorspellen inmiddels een hausse aan echtscheidingszaken. De bezoekcijfers van verder-online.nl, een website van de VFas waarop mensen zich oriënteren op echtscheidingen, blijken de voorbije vier maanden 40 procent hoger vergeleken met vorig jaar. ,,Uit de bezoekcijfers kun je opmaken dat de coronacrisis veel impact heeft op relaties’’, stelt Leuftink. Uit de enquête blijkt dat een klein deel van de ruim 300 ondervraagde advocaten denkt dat er zelfs minimaal vijftig procent meer echtscheidingen zullen komen.

Mensen bezinnen zich

Het aantal concrete echtscheidingen is echter nog niet zichtbaar gestegen. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo stellen mensen wegens de financiële onzekerheden die er nu zijn ontstaan hun echtscheiding uit. Ook konden de advocaten als gevolg van de coronamaatregelen minder doen.



,,En mensen bezinnen zich misschien toch nog even, in zo’n periode’’’, denkt de Arnhemse echtscheidingsadvocaat Eva Schijven. ,,Mensen komen elkaar meer tegen en zoeken dan misschien soms toch nog naar een oplossing.’’

De coronacrisis zorgt niet alleen voor meer te verwachten echtscheidingen, maar vooral ook voor uitstel van de relatiebreuk. ,,Omdat mensen het niet kunnen betalen.’’ Of omdat ze door de besmettingsrisico’s geen ander onderdak kunnen regelen.

Bij de bank

Quote Als het moment van escalatie daar is, waar moet je dan naartoe? Alexander Leuftink Advocaat Alexander Leuftink heeft het zelf al meegemaakt. ,,Er kwam een man bij me die zijn scheiding ‘on hold’ wilde zetten, omdat hij de financiële consequenties van de coronacrisisis niet kan overzien. Hij zou de woning overnemen van zijn vrouw, maar durft nu de financiële verplichting bij de bank niet aan.’’



Een ander gevolg van de coronacrisis is dat binnen relaties het hoge woord er niet uit komt omdat mensen minder makkelijk onderdak kunnen regelen, vertelt Leuftink. ,,Als het moment van escalatie daar is, waar moet je dan naartoe? Vaak is de eerste uitvalsbasis het ouderlijk huis. Maar als je ouders op leeftijd zijn, was het de afgelopen periode veel moeilijker om daar op terug te vallen.’’

Tijdens de crisis van 2008 werden echtscheidingen uitgesteld omdat veel koophuizen onder water stonden en mensen die wilden scheiden de schuldenlast die zou ontstaan als ze hun huis moesten verkopen niet konden dragen. Dat is nu anders, stelt Leuftink. ,,De huizenprijzen zij nu nog stabiel.’’ En hoog, waardoor Leuftink verwacht dat het weer moeilijker is om na de verkoop een nieuw huis te financieren.

Hamerstuk

Hij verwacht dat, nu het virus is teruggedrongen, er een grote ‘inhaalslag’ komt. De Arnhemse echtscheidingsadvocaat Eva Schijven merkt dat ,,het langzaam maar zeker op gang komt’’. Waarbij ze ook merkt dat door de langere wachttijd bij de rechtbank de druk om er bij een echtscheiding onderling uit te komen groter wordt. Dan gaat een echtscheiding namelijk sneller. ,,Want dan is het bij de rechter een hamerstuk.’’



Leuftink zegt dat mensen normaal gesproken bij een echtscheiding die wel voor de rechter moet komen omdat mensen het niet eens worden al acht tot negen maanden moeten uittrekken. ,,Maar ik merk dat nu alleen het aanmelden van een nieuwe zaak veel trager gaat. De rechtbanken komen om in het werk, dus ik vrees dat het allemaal nog langer gaat duren.’’