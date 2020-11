Getraumatiseerde ex-militair verdacht van poging moord in Musispark: ‘Kreeg een waas voor ogen’

Film én livestream: Arnhem krijgt dit jaar zelfs twee (virtuele) sinter­klaas­in­toch­ten

7 november ARNHEM - De tweespalt over Zwarte Piet leidt dit jaar tot twee virtuele intochten in Arnhem. Een nieuwe stichting kondigt een sinterklaasfilm aan, mét een bijrol voor burgemeester Marcouch. De oude stichting, die door de gemeente aan de kant is gezet, wil via een livestream een aankomst per boot uitzenden.