Getraumatiseerde militair (33) met herbelevingen wil hulp en slaat barsten in deur Arnhems gemeentehuis

,,Ik loop al jaren rond als een tikkende tijdbom”, zei een 33-jarige Arnhemmer dinsdag voor de rechtbank. Afgelopen juli had hij last van herbelevingen uit zijn tijd in Afghanistan. Hij richtte vernielingen aan bij de Albert Heijn in de Vossenstraat en sloeg barsten in het veiligheidsglas van de toegangsdeur van het gemeentehuis. Vervolgens rende hij naar het politiebureau om daar in de observatiecel de boel kort en klein te slaan.