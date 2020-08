Getreuzel met camerabeelden: kon de politie de moord op Arnhemmer Max (62) voorkomen?

We gaan een kleine week terug in de tijd. Voordat op 13 november 2018 aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen worden doodgeschoten, is er op 7 november in het Hengelose havengebied een gewelddadige afpersing. In een bedrijfspand wordt op klaarlichte dag met pistolen gezwaaid, scheren kogels rakelings langs aanwezigen en wordt een slachtoffer met een schaar in zijn hand gesneden.