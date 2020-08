Getreuzel met camerabeelden: kon de viervoudige moord waar ook Arnhemmer Max (62) slachtoffer werd voorkomen worden?

Nieuw stadsthea­ter in Arnhem met Oostpool en Introdans komt nabij

14 augustus ARNHEM Het gemeentebestuur van Arnhem hakt in het najaar de knoop door over de bouw van het nieuwe Stadstheater. Dan zal worden beslist of het zal komen tot één gebouw voor Stadstheater, Introdans en Toneelgroep Oostpool of dat alleen het Stadstheater nieuwbouw krijgt. Introdans en Oostpool krijgen dan een opknapbeurt op de huidige vestigingsplaatsen.