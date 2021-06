Geutpisser, Dakhaas of Dikke Prins: hyperlokaal bier is hipper dan ooit

Speciaalzaken, proeflokalen en slijterijen in de regio, in Twente en zelfs eentje op Texel verkopen Arnhems bier. Anderhalf jaar nadat brouwerij Durs in Klarendal begon is er een serieus basisassortiment van zeven bieren: sterk blond, saison, blond, tripel, witbier, India Pale Ale (IPA) en amber. De bieren hebben echte Arnhemse namen als Geutpisser, Dakhaas of Dikke Prins. Dat laatste bier, een sterk en fruitig blond, is gemaakt in samenwerking met oud-profvoetballer en Arnhemmer Theo Janssen, wiens bijnaam de Dikke Prins was.