Gevaar van besnijdenis voor meer dan negentig Arnhemse meisjes

Vitesse-trai­ner Thomas Letsch over zijn jeugd, het leven en voetbal: ‘Cruijff heeft Ajax geschapen, maar daarna moet je wél verder’

12 september ARNHEM - Hij is opgegroeid met Wicki de Viking en de Sportschau. Maar Thomas Letsch is de traditie in Duitsland al lang voorbij. Vitesse heeft een voetbaltrainer met een wereldse blik. Fan van Ruud Gullit en Zinedine Zidane.