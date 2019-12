Gevangene verwondt medewerker Blue Band bajes bij aanval met aangescherpte pen

De Dienst Justitiële Inrichtingen spreekt in een verklaring die vandaag is gepubliceerd over ‘ernstige agressie’ tegen de medewerker van PI Arnhem, zoals het huis van bewaring annex gevangenis in Arnhem-Zuid officieel heet.



Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en krijgt nazorg vanuit de gevangenis. Tegen de gedetineerde is aangifte gedaan. Hij moet bovendien veertien dagen de isoleercel in.