Gevelstuk van Arnhemse flat laat los en dreigt te vallen: omgeving afgezet

Bewoners kunnen terug

Op het moment dat de situatie weer veilig was is het incident overgedragen aan de gemeente. Ook woningcorporatie Volkshuisvesting uit Arnhem is bij de flat aanwezig. Bewoners van de flat hebben brieven ontvangen met informatie over de situatie.



Volgens Woningcorporatie Volkshuisvesting is de situatie veilig genoeg voor de bewoners om terug te kunnen keren naar hun woning. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe het gevelstuk los heeft kunnen komen. Onduidelijk is of de harde windstoten van deze maandag een rol hebben gespeeld.