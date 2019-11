Gevlekte adelaarsrog Burgers’ Zoo moet Deense vrouwtjes gaan bevruchten

Het gros van de jongen die in Arnhem ter wereld kwamen, is succesvol volwassen geworden en inmiddels uitgezworven over publieksaquaria in heel Europa. De volwassen vrouwtjes in Burgers’ Ocean hebben een doorsnede van circa 1,80 meter en wegen ruim 90 kilo, terwijl mannen veel kleiner zijn: hun doorsnede meet circa 1,20 meter en hun gewicht is ongeveer 25 kilo.



Burgers’ Zoo geeft vaker dieren weg. Zo gingen eerder deze week koralen op transport naar Duitsland en Kroatië. ‘De afgelopen twaalf jaar vertrokken gemiddeld achthonderd dieren per jaar vanuit de Ocean in Arnhem’, stelt Lukkenaar. De Arnhemse dierentuin doet dat om niet. De ontvangende partij moet wel de transportkosten vergoeden.