Gewapende overval op woning in Arnhem

Het gebeurde rond 01.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag in de wijk Malburgen-Oost. De politie kwam met meerdere wagens ter plaatse, maar de daders waren er al vandoor in een kleine zwarte auto. Er zijn nog geen arrestaties verricht.



Niemand gewond raakte gewond, wel is de buurt erg geschrokken. Het is nog onbekend of er iets buit is gemaakt.