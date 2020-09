‘Gewetenloze oplichter’ neemt doormidden geknipte bankpasjes mee

Slag om Arnhem Evacués betaalden brood en aardappe­len met sieraden en kinderkle­ding: ‘Ze werden uitgebuit en vernederd’

12 september De evacués die in 1944 Arnhem en Huissen moesten verlaten, werden lang niet altijd goed behandeld op hun opvangadressen. Schrijfster Ineke Inklaar belicht in haar boek Vluchteling in eigen land de achterkant van de evacuatie. ,,Zij kregen het magere deel van de melk, de room ging naar het vee.”