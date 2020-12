Gewezen ‘Koningin van de Korenmarkt’ moet 9 maanden de cel in, vriend en geldschieter krijgt 7 jaar celstraf

ARNHEM - De rechtbank heeft een 43-jarige Arnhemse horecavrouw, die bekend stond als de ‘Koningin van de Korenmarkt’, een gevangenisstraf van 9 maanden opgelegd. Haar 68-jarige vriend/zakenpartner moet ruim 7 jaar cel in, deels omdat hij vanwege een drugssmokkel voorwaardelijk was vrijgelaten.

De straf voor de Arnhemmer is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Twee weken geleden eiste de de officier tegen de vrouw 2 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat beiden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. De vrouw had volgens de rechtbank moeten weten dat het geld een criminele herkomst had.

In de zomer van 2017 wilde de uitbaatster van café Madame Touché wilde drie horecazaken overnemen op het uitgaansplein. Dat leverde haar de eretitel ‘Koningin van de Korenmarkt’ op. De gemeente Arnhem kreeg najaar 2017 argwaan, verrichte onderzoek en sloot in 2018 de cafés. Volgens het OM zijn de zaken met misdaadgeld overgenomen. Het stel probeerde zo een horeca-imperium op te bouwen, zei de officier van justitie.

Zeiljachten

De rechtbank stelt vast dat de man tussen 2007 en begin 2018 ruim 1,2 miljoen euro meer uitgaf dan hij aan legale inkomsten kon verantwoorden. De man probeerde geld wit te wassen door - onder andere - dure zeiljachten te kopen. Ook gaf hij ruim 430 duizend euro in de vorm van leningen aan zijn vriendin. Toen de ING hem vroeg om bepaalde contante stortingen te verantwoorden, gaf hij de bank opzettelijk onjuiste informatie.

Zelf stelde de Arnhemmer op de zitting uitvoerig dat hij altijd al een vermogend man was en dat hij zijn vermogen legaal had verkregen, onder andere uit een erfenis, hotelverkoop, botenverhuur en goudhandel. Zijn raadsman vroeg daarom om vrijspraak. ,,​Het OM doet hier een drugssausje overheen.” Omdat zijn vriendin geheel niets wist van de vroegere drugssmokkel in het buitenland vroeg de advocaat ook voor haar vrijspraak.

Misleiden

De rechtbank oordeelt anders. De vrouw maakt zich schuldig aan schuldwitwassen, omdat zij het geld van de leningen in haar cafés stak, aldus de rechtbank. ,,Zij had redelijkerwijs kunnen vermoeden dat dit crimineel geld was. Verder gaf zij 3 keer een verkeerde voorstelling van zaken op Bibob-formulieren (een integriteitsonderzoek van de overheid). Daarmee misleidde zij de gemeente Arnhem, met name door de financiële situatie van de horecabedrijven beter voor te stellen.”

Proeftijd

De Arnhemmer zat nog in een proeftijd. Hij werd in Spanje veroordeeld wegens grootschalige cocaïnesmokkel tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar. Een straf die hij deels in Nederland mocht uitzitten. Toen hij voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld, keerde hij terug naar zijn geboortestad Arnhem, waar hij in de zomer van 2016 de uitbaatster van Madame Touché ontmoette.

Brutaal

,,Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het handelen van de man buitengewoon brutaal te noemen is. De man zat eerder in de gevangenis. Kort na zijn vrijlating in 2006 pakte hij zijn criminele activiteiten weer op. Een veroordeling in 2012 in Spanje bracht daarin ook geen verandering. De man mocht een deel van zijn straf in Nederland uitzitten en is op zeker moment voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Daarbij is als algemene voorwaarde gesteld dat hij tijdens de proeftijd geen strafbaar feit pleegt. Aangezien hij binnen deze proeftijd opnieuw de fout is ingegaan moet hij de eerder toegekende voorwaardelijke invrijheidstelling van 912 dagen alsnog uitzitten”, aldus de rechtbank donderdagmiddag.

Ontneming

De officier van Justitie heeft berekend hoeveel geld de veroordeelden verdienden met het plegen van de delicten. Dit staat in de zogenoemde ontnemingsvorderingen. Het OM vordert van de zakenpartner 1,4 miljoen euro terug. Beiden zijn aansprakelijk gesteld voor het terugbetalen van 431.000 euro. De rechtbank maakt haar beslissing op deze vorderingen op 21 januari 2021 bekend.