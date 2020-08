Gewonde bij brand in ziekenhuis Rijnstate

Man neergesto­ken in Schuyt­graaf, vrouw aangehou­den

11:21 ARNHEM - Een man is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een steekpartij op De Dissel in Arnhem. Het gebeurde rond 02.55 uur in een woning in een appartementencomplex in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.