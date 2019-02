Gewonde bij schietpartij Arnhem, politie zoekt een of twee daders

Gunstig vestigings­kli­maat levert Arnhem honderden banen op

7:26 ARNHEM - De werkgelegenheid in Arnhem zit flink in de lift. De afgelopen vijf jaar is het aantal banen bij bedrijven in de Gelderse hoofdstad met 2.000 toegenomen. Dat blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête Gelderland.