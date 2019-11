Gewonde bij steekpartij bij Spar in centrum van Arnhem

Cel dreigt voor Arnhemmer die stalker van z’n vriendin zou hebben neergesto­ken: ‘Ik ben bang voor hem’

13:10 ARNHEM - Een 27-jarige man uit Arnhem die in Presikhaaf de vermeende stalker van zijn vriendin zou hebben neergestoken in augustus, moet daar 2,5 jaar cel voor krijgen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat heeft de officier van justitie vrijdag voor de rechtbank in Zutphen geëist.