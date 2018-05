Gewonde bij steekpartij op Rijnkade in Arnhem, auto van omstander glijdt Rijn in

Nadat de eerste politiewagens weer richting het station vertrokken, deed zich nog een opmerkelijke situatie voor. De commotie op de Rijnkade trok behoorlijk wat bekijks. Eén van die omstanders had zijn auto op de kade gezet, maar vergat die op de handrem te zetten. In plaats daarvan stond de auto in z'n vrij. Het voertuig gleed vervolgens vanaf de kade het water in. Er zat op dat moment niemand meer in de auto.



Omstanders zagen het gebeuren. Twee meisjes vertellen dat ze dachten dat de bestuurder van de auto gewoon wegreed, tot de auto 'geen bocht maakte'. Het ding reed zo de Rijn in. Op dat moment waren nog twee politieagenten ter plaatse. Met de brandweer samen wordt nu een plan gemaakt om het voertuig uit het water te krijgen.