Gewonde bij straatroof in Arnhem-Zuid, dader is voortvluchtig

De roof vond rond 15.15 uur plaats. De jonge man werd bedreigd met een mes. Het is niet bekend gemaakt wat er buit is gemaakt. De dader is na zijn daad gevlucht en is tot op heden spoorloos. In de straat is een mes gevonden, het is niet bekend of het mes bij de straatroof is gebruikt.



Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen in het gezicht.