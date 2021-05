Gewonde door botsing met stadsbus in Arnhem

Column Remco Kock Toen ik mensen op het balkon van de Witte Stadsvilla zag, dacht ik aan de bestorming van Het Capitool

30 april Als ik goed gedronken heb, denk ik de volgende ochtend: droomde ik dat of was het echt? Soms hoop ik dat het echt was, meestal niet. Dan distantieer ik me van de persoon die ik gisteren volgens wazige, maar langzaam scherper wordende herinneringen was.