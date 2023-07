Gewonde door groot ongeluk met touringcar, drie bedrijfsbusjes en een auto op A50

Rheden maakt haast met sluiten omstreden spoorweg­over­gang Lent­sesteeg en belegt in allerijl bijeen­komst voor omwonenden

Tijdens een in allerijl belegde bijeenkomst gaan gemeente en ProRail maandagavond met omwonenden in gesprek over het tijdelijk sluiten van de onbewaakte spoorwegovergang in de Lentsesteeg. Tegen de sluiting is massaal protest aangetekend.