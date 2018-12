Gewonde en grote schade aan voertuigen door aanrijding in Arnhem

Dit bonte gezelschap kun je deze kerstvakan­tie in Arnhem bezoeken

16:25 ARNHEM - Het kerstcircus is weer neergestreken in Arnhem. Niet meer bij de Rijnhal, maar op bedrijventerrein IJsseloord 2. En Circus Bossle is ingeruild voor Circus Bolalou. Vanavond is de feestelijke première, daarna zijn er tot en met 6 januari nóg 22 voorstellingen.