Gewonden heftige crash Arnhem zijn 18 tot 21 jaar en komen uit Braamt, Spijk, Duiven en Arnhem

Crash

Buurtbewoners werden rond 00.50 uur opgeschrikt door een ernstig ongeluk aan de Johan de Wittlaan. De auto, een Mercedes, kwam vanuit de richting Velp en reed in de richting van het centrum. Aan de schade te zien moet het voertuig met hoge snelheid tegen de trolleymast zijn aangereden. Op foto's is te zien dat er weinig meer over is van de auto.



Hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeval. Eenmaal ter plaatse bleek dat drie van de vijf slachtoffers al uit het voertuig waren. De andere twee moesten door de brandweer worden bevrijd. De jonge mannen zijn per ambulance naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en het Rijnstate in Arnhem vervoerd.



De crash trok vrijdagnacht veel bekijks. Over de situatie van de slachtoffers is vooralsnog niets bekend.



Bekijk hieronder de beelden van het ongeval: