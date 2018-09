Gezocht: de mooiste ochtendnevel

KNVB-BEKER KNVB-be­ker Vitesse: Schande van Swift uitwissen

10:12 ARNHEM - Vitesse moet bij het eerste optreden in het KNVB-bekertoernooi meteen op scherp staan. De Arnhemse club treft woensdagavond de amateurs van Volendam. Met de schande van de uitschakeling bij hoofdklasser Swift in de herfst van vorig jaar is er bij de eredivisionist geen enkele reden voor gemakzucht.