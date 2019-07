Gezocht: ‘Mr. Ernum’ die in dialect de nieuwe stadsbrouwerij in Arnhem wil promoten

Brandend bankstel naast Arnhemse woning, blussende buren voorkomen erger

13 juli ARNHEM - In Arnhem heeft zaterdagavond korte tijd een bankstel naast een woning in brand gestaan. Buren probeerden de brand met behulp van tuinslangen te blussen en de woning te beschermen tegen de hitte. Door dat optreden is vermoedelijk erger voorkomen.