Gezworen kameraden Henk (91) en Jef (86) maken laatste vlucht vanaf Teuge

Woensdag maakten ze hun laatste vlucht: Oostendorp stopt ermee: hij kreeg na een keuring een beperking op zijn vliegbrevet.



Meneer Oostendorp, hoe was het woensdag?

,,Prachtig. Jef en ik zijn naar Texel gevlogen en we hadden er schitterend weer bij. Het was een mooie laatste vlucht, het werd een gezellig afscheid.’’



Waarom stopt u ermee?

,,Nou, ik ben 91 jaar, dan mankeer je wel eens iets, bijvoorbeeld aan mijn oren. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, moet je ieder jaar medisch worden gekeurd voor behoud van een vliegbrevet en dit jaar kreeg ik er een beperking op. Daarna besloot ik er helemaal mee te stoppen. Ook Jef heeft geen volledige bevoegdheid meer waardoor we naast iemand moeten vliegen die wel een volledig brevet heeft. En ik wil niet naast iemand anders vliegen.’’



Hoe jammer vindt u het dat u ermee stopt?

,,Ik kijk er met enige weemoed op terug, maar ben toch vooral heel dankbaar, hoor. Ik hoef niet het onderste uit de kan. Als vijftiger heb ik bij Vliegclub Teuge mijn brevet gehaald. Ik heb daar meer dan veertig jaar vrijwel iedere zaterdag met veel plezier naast mijn gezworen kameraad Jef gevlogen in een motorvliegtuigje. Korte vluchten door Nederland, België en Duitsland. Ik heen, Jef terug, na de landing samen een biertje en weer naar huis.’’



Hoe was het afscheid van Teuge woensdag?

,,Leuk, maar het toeval wil dat ik er zaterdag alweer naartoe ga voor een samenkomst met acht oud-vliegeniers. Dan zullen we niet de lucht ingaan, maar gezellig samenkomen om oude herinneringen op te halen.’’



Wat trok u zo in het vliegen?

,,Het was een jongensdroom, eigenlijk, ik wilde altijd al piloot worden. Ik kwam toevallig ooit op Teuge terecht en heb op latere leeftijd alsnog dat brevet gehaald. Het was altijd prachtig om te doen. We hebben enorm genoten samen, Jef en ik.’’