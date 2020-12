GGD gaat vanaf 18 januari vaccineren op Papendal en in bedrijfshal in Wijchen

100 extra medewerkers

Medewerkers van verpleeghuizen kunnen als eerste een prik krijgen. Zij worden via hun werkgever uitgenodigd. Directeur Henk Bril van de veiligheidsregio Gelderland-Midden zegt dat zijn organisatie er klaar voor is. Net zoals in Gelderland-Zuid zijn er in de regio Gelderland-Midden zo'n 100 extra medewerkers aangenomen om te zorgen dat het vaccineren goed verloopt.

Mogelijk later in het jaar meer locaties

In Arnhem is uiteindelijk gekozen voor de hal van Papendal als centrale plek. In Gelderland-Zuid is een geschikte locatie gevonden aan de Havenweg in Wijchen.



De GGD maakt bij reguliere vaccinatiecampagnes veel gebruik van sporthallen. Omdat er mogelijk een jaar lang geprikt gaat worden, is daar in Gelderland-Zuid niet voor gekozen, zegt manager Sacha Kraus. De locatie Papendal is in ieder geval voor de komende maanden ingericht. Bril houdt er rekening mee dat later in het jaar er meer locaties worden ingericht, ook midden in de stad.



Drie regio's in Nederland beginnen al op 11 januari met prikken, de rest van Nederland start op 18 januari.