GGD Gelderland-Midden wil wel maar mag niet meer testen: te weinig capaciteit in het laboratorium

VIDEO Een nieuw hotel aan het Willem­splein: het ‘fashion hotel’ opent haar deuren

ARNHEM - Een nieuw hotel heeft deze week haar deuren opengeslagen aan het Arnhemse Willemsplein: Ibis Styles Arnhem. In de bocht tussen Stationsplein en de achterkant van Luxor Live kun je logeren in een van de 115 kamers of zelfs wonen in een van 30 appartementen.

28 januari