GGD trekt met coronavaccin de Arnhemse wijken in, nog één testlocatie blijft open

De GGD Gelderland-Midden gaat vier weken lang op proef een aantal wijken in Arnhem bezoeken, om voorlichting te geven over corona en een herhaalprik aan te bieden. In een aantal Arnhemse wijken is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld.

De vaccinatiegraad in de regio Gelderland-Midden ligt juist in alle leeftijdscategorieën iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens de GGD Gelderland Midden is de aanpak om eerst op grote locaties te vaccineren en vervolgens over te schakelen op kleinere locaties dicht bij de mensen daarbij een factor geweest.

Minipop-ups

De komende weken start de GGD met een aantal zeer tijdelijke en kleinschalige vaccinatielocaties – de zogeheten minipop-ups – in Arnhem. ,,We doen dit in de wijken waar de vaccinatiegraad iets lager is. Inwoners kunnen daar laagdrempelig en zonder afspraak een coronavaccinatie halen”, zegt directeur publieke gezondheid Henk Bril.

De testlocatie in Velp (President Kennedylaan) blijft voorlopig geopend, zodat het mogelijk blijft je binnen 24 uur in de regio te laten testen. Mocht het coronavirus onverhoopt weer opveren, dan kan de testlocatie in Ede snel weer worden geopend. Datzelfde geldt eventueel ook voor de locaties in Voorthuizen, Elst en Zevenaar.

Voor kwetsbare mensen die geen zelftest kunnen doen en niet kunnen reizen naar de testlocatie in Velp, heeft de GGD een mobiele testservice die deze mensen thuis bezoekt.

