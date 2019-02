Giftige verf naast Waalbrug op John Frost en brug A50

Boven en onder de rijvloer

Naar nu blijkt is op de Arnhemse John Frostbrug in oktober vorig jaar ook chroom-6 aangetroffen. Dat zit boven en onder de rijvloer. Van de andere brug, van de A50 tussen Heteren en Renkum, is nog niet duidelijk hoeveel chroom-6 erop zit. Het zit in ieder geval op het leuningwerk en op de brugkolommen. Bij zowel de John Frostbrug als de Nederrijnbrug is groot onderhoud gepland. De Nederrijnbrug krijgt dit voorjaar al een jaar durende onderhoudsbeurt. ,,Maar we kunnen nog niet zeggen of het chroom-6 gevolgen heeft voor de werkzaamheden”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Dat ligt er maar net aan wat er aan de brug gebeurt en of er chroom-6 zit op de plekken waar aan gewerkt wordt.” Het beton aan de binnen- en onderzijde van de brug moet hersteld en ook de leuningen worden aangepakt.

Lijst

De John Frostbrug in Arnhem krijgt in 2021 een grote onderhoudsbeurt. Rijkswaterstaat neemt onder meer het wegdek en de boog onder handen. De staalconstructie, zoals de boog en de brugleuning, wordt geschilderd, beton wordt gerepareerd en het wegdek wordt vervangen.



Hoe lang dat werk gaat duren, is nog niet bekend. Wat de gevolgen zijn van het op de Frostbrug aangetroffen chroom-6 voor het onderhoud, is nog afwachten. ,,We treffen op heel veel objecten chroom-6 aan, onderzoek moet uitwijzen hoe straks het onderhoud gedaan kan worden”, aldus de woordvoerder.



Rijkswaterstaat let bij het uitvoeren van werkzaamheden wel op dat er niet gelijktijdig belangrijke bruggen te kampen hebben met verkeershinder. ,,Dat wordt nadrukkelijk gepland in samenwerking met de provincie of met gemeenten.” Bij elke brug waar onderhoud wordt gepleegd, wordt onderzoek gedaan. Het kan dus zo zijn dat er nog meer bruggen in Gelderland verf met chroom-6 hebben. ,,Daarom blijven we de lijst bijwerken.”