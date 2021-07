Gijs (25) schoffelt acht uur lang in de Musis-vijver om zijn slootmotor te kunnen laten rijden: ‘Goed voor het milieu’

Met in zijn ene hand een schoffel en in zijn andere hand een omgekeerde speciekuip met drijvers weet Gijs Schalkx (25) de ogen geregeld op zich gericht. Is deze man in waadpak van het padje? Voert hij wellicht iets in zijn schild?



Dat laatste is misschien een beetje waar. Want wie Schalkx in zijn outfit aantreft bij een willekeurige stadsvijver, kan erop rekenen dat hij te water gaat om op zoek te gaan naar brandstof. Methaangas om precies te zijn. Voor zijn ‘slootmotor’.