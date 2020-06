Gijzeling na weigering van een rustgevend pilletje: ‘Die vrouw kwam ineens met een pil in de hand op me af!’

Op die bewuste tiende september had zijn moeder naar de zorginstantie Kairos gebeld: het ging niet goed met zoonlief. Even later kwamen twee hulpverleners, een vrouw en een man, poolshoogte nemen. Daarvoor moesten ze meneer K. eerst uit een kast in zijn huis halen.

„Ik was bang”, legt de verdachte uit. „Die vrouw kwam ineens met een pil in de hand op me af!” Deze medicatie was tegen het zere been van meneer K. want volgens hemzelf had hij juist ‘een goeie dag’.