Glennis Grace doet Luxor Live aan tijdens nieuwe clubtour

Glennis Grace is in Nederland al jaren een gevestigde naam. Haar carrière kreeg nog een extra boost toen ze in 2018 meedeed aan de televisietalentenjacht ‘America’s Got Talent’.



Met haar versie van ‘Run to you’ van Whitney Houston (zie video) blies ze al tijdens haar eerste optreden de jury omver. Grace zou uiteindelijk pas in de finale afvallen.



Met haar clubtour wil ze meer van zichzelf laten zien; ‘nog persoonlijker, nog toegankelijker, nog meer eigen muziek, nog meer Glennis. Meer van Mij’. Kaarten voor het concert in Arnhem kosten 26 euro.