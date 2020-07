‘Glijpartij’ in bocht A12 bezorgt verkeer grote vertraging bij Arnhem

‘Stroopwa­fel­dok­ter’ uit Arnhemse binnenstad steunt voedsel­bank

14:05 ARNHEM - De voedselpakketten van de Voedselbank Arnhem krijgen er een extraatje bij: ‘Dokter Stroopwafel’ staat in het stadshart van de Gelderse hoofdstad in de startblokken om de lekkernijen te bakken waarvoor mensen in de tijd van voor de coronacrisis in lange rijen te wachten stonden voor de Lunchclub aan de Jansstraat.