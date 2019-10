‘Go Loco’: The Guardian tipt ‘relaxed en groen Arnhem’ voor stedentrip

De Gelderse hoofdstad, op stek zeven in de ranglijst ‘Go Loco’, is in goed gezelschap van bijvoorbeeld Gent, Antwerpen, Biarritz, Keulen en Nîmes. In Nederland vinden de redacteuren van The Guardian verder alleen Rotterdam een bezoekje waard in de herfst, ‘als de toeristen weg zijn, maar het culturele leven volop bruist’.

Meer dan ‘De Slag’ alleen

De Britten zijn bijzonder onder de indruk van station Arnhem Centraal, ‘een groots statement (...) van golvend glas, zichtbaar beton en staal’, voor de treinreiziger de poort tot een stad die al behoorlijk wat transformaties voor de kiezen kreeg, constateert The Guardian. Om vervolgens meteen over te schakelen naar september 1944 en de vergeefse gevechten om de ‘Brug te Ver’. Maar er is meer aan Arnhem de moeite waard dan ‘De Slag’ alleen, schrijft de krant. Arnhem, ‘stad van mode en design’, stad van Viktor & Rolf, Marcel Wanders en Pauline van Dongen, is relaxed en groen. En in Modekwartier Klarendel vindt je unieke items van aanstormende lokale ontwerpers, en nog duurzaam ook, zoals bij Elsien Gringhuis en Atelier Judith van den Berg.

‘Alternatief voor Amsterdam’

Op cultuurgebied is in Arnhem genoeg te doen, constateert The Guardian, ‘met achttien musea en vele opties voor concerten’. Kröller-Müller op de Hoge Veluwe in Otterlo, met ‘de op-een-na grootste collectie Van Goghs ter wereld’ is voor The Guardian ook gewoon Arnhem. Want je kuiert vanuit Sonsbeek immer zo het uitgestrekte natuurgebied in, dat ook nog eens een van de grootste beeldentuinen van Europa herbergt.