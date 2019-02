Goed nieuws: zieke olifant Rekka (52) uit Arnhem aan de beterende hand

Man (19) die klappen uitdeelde op school­plein hoeft niet meer de cel in

14:48 DINXPERLO - Een 19-jarige man die in september in Dinxperlo een zware mishandeling pleegde samen met een ander, hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem vandaag tot een celstraf van vijf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Belangrijke reden voor de relatief lichte straf is volgens de rechter een ‘ziekelijke stoornis’ die bij de Arnhemmer is vastgesteld.