Google trekt per bus heel Nederland door en begint in Arnhem

De touringcar is op 12, 13 en 14 november in Arnhem, op 15 en 16 november in Den Haag en op 19, 20, 21, 22 en 23 november in Groningen. Voor het einde van het jaar gaat de Werkplaats naar drie andere steden. Welke dat zijn, wordt later bekendgemaakt. Volgend jaar toert de bus verder door het land. Elke provincie krijgt bezoek.