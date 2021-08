Goudbuikmangabeys van Burgers’ Zoo in Arnhem zitten de gorilla’s op de kop

Gorilla geboren in Burgers' Zoo

10 maart In Burgers' Zoo in Arnhem is een westelijke laaglandgorilla geboren. De dierenverzorgers zijn erg opgelucht dat de 9-jarige moeder Makoua goed voor haar jong zorgt, want zij was zelf jarenlang een zorgenkindje in diverse dierentuinen. De donderdag geboren gorilla is het eerste jong van Makoua.