‘Gouden Vitessenaar’ en oud-politiecommissaris Kees Bakker overleden aan gevolgen coronavirus

In 2013 werd hij voorzitter van Stichting Betaald Voetbal ‘Vitesse-Arnhem’. Drie jaar later werd hij ook kortstondig voorzitter van de Raad van Commissarissen. Twee weken geleden bezocht Bakker nog in het stadion GelreDome de wedstrijd Vitesse - FC Twente.

Bij Vitesse, maar ook in de politiewereld, wordt verslagen gereageerd op het overlijden van de gepensioneerde hoofdcommissaris. Bakker was zeven jaar (van 1996 tot 2003) in Arnhem korpschef van Gelderland-Midden. Na zijn pensioen was hij zeer actief in de culturele wereld. Zo was hij vanaf 2000 tien jaar voorzitter van toneelgroep Oostpool. Voordat hij in 1996 naar Arnhem kwam zat hij in de leiding van de Rotterdamse politie.