Goudvis terug in Jansbeek

Het is de tweede achtereenvolgende zomer dat er goudvissen zwemmen in de beek die door het centrum van Arnhem loopt. Vorig jaar was de watergang met ruim tweehonderd oranje vissen een bezienswaardigheid. Omdat de goudvis een invasieve exoot is die niet thuis hoort in de Nederlandse wateren besloot het Waterschap Rijn en IJssel de dieren te vangen.

Kroeskarper

,,We hebben afgelopen jaar tien snoeken in de beek geplaatst om te voor komen dat nieuw uitgezette goudvissen zich kunnen vermeerderen. Eén snoek is inmiddels dood gegaan. Die andere negen zitten nog in de Jansbeek", zegt ecoloog Matthijs de Vos van het Waterschap Rijn en IJssel.

Hij had nog niet gehoord van de nieuwe goudvissen in de beek. Het waterschap zal voorlopig nog niet ingrijpen. ,,Dat zijn flinke jongens", zegt De Vos als hij een foto ziet van twee goudvissen. ,,We wachten even af of er een snoek of reiger is die ze verschalkt. De snoeken die we hebben uitgezet kunnen wel een meter lang worden, de vrouwtjes zelfs nog langer.”