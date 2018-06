Gratis parkeren in gemeentelijke garages in binnenstad van Arnhem

WK BMX komt mogelijk naar Gelredome

7:16 ARNHEM - Het wereldkampioenschap BMX moet in 2021 niet alleen op sportcentrum Papendal gehouden worden, maar ook in stadion Gelredome in Arnhem. Dat willen Papendal en de provincie Gelderland, die bereid is 6 ton neer te tellen om het evenement binnen te halen.